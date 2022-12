Les 5 films très attendus en 2023

Les images de Margot Robbie et Ryan Gosling en Barbie et Ken ont fait le tour de la planète, ou en tout cas des internets. Impossible ou presque de ne pas avoir au moins aperçu un bout de leurs tenues hautes en couleur pour incarner les personnages de Ken et Barbie "in real life". Car il s’agit en effet du premier film en prise de vues réelles reprenant l’univers de la célèbre poupée et de son compagnon. Jusque-là, on avait eu droit qu’à de l’animation sous forme de long métrage ou de séries télévisées.

La sortie du film est prévue pour l’été 2023, de quoi nous apporter un peu de fraîcheur et de menthe à l’eau ! (oui, on ne s’attend clairement pas à ce que ce soit LE film de l’année, soyons clairs !). Le teaser a d’ailleurs été dévoilé il y a quelques jours.