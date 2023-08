En 2009, Sigourney Weaver retourne à un univers plus fantasmagorique en devenant l’un des personnages principaux d’Avatar, un film de James Cameron destiné à devenir une saga. Les suites sont constamment reportées, il aura tout de même fallu plus de 13 ans pour sortir le second volet. Un second volet qui fait de Sigourney une ado de 14 ans, ce qui n’est évidemment pas passé inaperçu puisque l’actrice avait déjà plus de 70 ans au moment du tournage du film. La preuve que cette dernière peut tout jouer ou presque.