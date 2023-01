Les 5 facteurs qui expliquent les effets du petit écran sur notre poids

Le degré d’influençabilité : plus on est influençable, plus on est tenté par ce qu’on voit. Et plus on est jeune plus on est influençable. Dans une certaine mesure le secteur de l’agro-alimentaire dont Coca-Cola en tient compte. Ainsi, la marque ne cible jamais les enfants de moins de 13 ans dans ses actions de publicité ou de marketing et ne vend pas ses boissons sucrées dans les écoles primaires.