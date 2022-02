Les 5 commandements d'une bonne piste cyclable

Le premier des conforts pour les cyclistes, c'est la place qui leur est réservée. Il est ainsi généralement préconisé de créer des pistes d'une largeur d'au moins 3 m, ce qui évite les embouteillages et facilite les dépassements.

Le revêtement devra être le plus plat et propre possible afin d'être parfaitement adapté à tous les types de vélos en circulation aujourd'hui, y compris électriques.