Au coup de sifflet final après le nul blanc contre la Croatie, synonyme d’élimination, Roberto Martinez embrasse tous les membres de son staff et chacun de ses joueurs. Avec plusieurs d’entre eux, l’étreinte est longue et intense. De retour au vestiaire, l’homme qui préside aux destinées de la Belgique depuis six ans prend la parole. Ou plutôt essaye. Pour annoncer la fin de l’aventure. Il ne termine pas son speech, submergé par l’émotion et les larmes qui lui montent à la gorge. Les yeux des 26 joueurs et des membres du staff s’embuent aussi, plusieurs ne peuvent retenir les larmes. Silence.