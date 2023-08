Les 47Ter reviennent sur l’histoire de leur feat "Si j’avais" avec La Fouine

Les 47Ter étaient au micro de Béné ce matin sur Tipik, avant leur concert au Tipik Live. Ils ont parlé de leur dernier album "Au bon endroit", notamment du feat avec La Fouine et ont raconté la superbe histoire qui se cache derrière ce morceau.

Pierre, le chanteur du groupe, a expliqué que la création de l’album s’était faite de manière fluide. "On n’a rien calculé, on a vu comment ça se passait, on a fait plein de morceaux qu’on aimait bien et le tout ça a fait un album". Si tout semble s’être passé naturellement, sans pression, les membres du groupe affirment qu’ils ont bien bossé dessus et que ce n’est pas aussi simple que ça en avait l’air. "Faut trouver une cohésion, trouver ce qu’on a envie de raconter dans un album… Ce n’est pas évident", a-t-il ajouté.

Béné est ensuite revenue sur l’anecdote de la création de "Si j’avais" avec la Fouine, qui est originaire du même département. Lopes, le guitariste, raconte que Pierre et lui ont toujours été des grands fans. "On séchait souvent les cours pour jouer à FIFA et écouter tous ses albums, les morceaux que personne ne connaissait". Quand ils se sont lancés dans la musique, ils ont alors voulu reproduire des morceaux qui ressemblaient à ceux que faisait le rappeur et ils se sont amusés à l’imiter pour le fun. Voyant que ça marchait bien, ils l’ont contacté pour lui proposer un feat. "Il a directement validé, il a dit que c’était beau et nous a envoyé un premier couplet. Puis on l’a rejoint chez lui à Las Vegas pour finaliser le son".

Après leur interview, les auditeurs ont pu découvrir leur feat avec Robin qui sortira sur toutes les plateformes ce vendredi 1er septembre, "Rooftop".