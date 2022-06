Les 444 jours qui ont fait plier l'Amérique face à l'Iran

A 21h50, le docu "IRAN : L'EXUBERANT BANQUET DU SHAH" revient sur cette fête hors-normes donnée par le Shah d'iran en 1971.

En 1971, le shah d'Iran, autoproclamé roi des rois, célébra les 2500 ans de l'empire perse par la plus luxueuse fête de l'histoire. Disposant d'un budget sans limites, il convia les 600 personnes les plus puissantes de la planète. Trois jours de démesure, symboles du fossé entre le roi et ses sujets qui le renverseront huit ans plus tard...