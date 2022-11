Les 40 ans du mythique album de tous les records : Michael Jackson ''Thriller'' dans le Making Of de Classic 21

Le sixième album studio du ''King of pop'' américain sort le 30 novembre 1982 chez Epic Records .

"Thriller" de Michael Jackson, enregistré aux studios Westlake Recording à Los Angeles, est un des disques les plus illustres de l’histoire de la musique. Coproduit par Quincy Jones avec lequel Michael avait déjà travaillé avec Michael sur l'album de 1979 ''Off the Wall''. Totalement légendaire, ce 33t 9 titres sur lequel on retrouve bien évidemment la plage titre "Thriller", portée par un clip de 14 minutes réalisé par John Landis, mais aussi les inoubliables "Beat It", "Billie Jean" ou encore "Say, Say, Say" en duo avec Paul McCartney. Avec 32 millions d'exemplaires écoulés dans le monde fin 1983, qui a remporté huit Grammy Awards en 1984, ce sera encore à ce jour l'album le plus vendu de tous les temps.