Les 40 ans de l’album ''Toto IV'', grand succès commercial et notoriété internationale pour Toto

Le quatrième album studio du groupe de rock américain sort le 8 avril 1982 sous le label Columbia Records.

Après un premier album éponyme qui avait cartonné en 1978, Toto a eu du mal à convaincre le grand public avec les deux LP suivants : "Hydra" en 1979 et "Turn Back" en 81, d’excellentes productions qui n’avaient malheureusement pas connu le succès commercial. Grâce à "Toto IV", enregistré entre Los Angeles et Londres, le groupe revient sur le devant de la scène avec un album qui mélange rock, jazz et funk, non seulement d'une très grande qualité mais surtout un disque sur lequel on retrouve quelques grands tubes comme "Rosanna" (morceau inspiré de l’actrice Rosanna Arquette, mais pas les paroles), "I Won’t Hold You Back" ou encore "Africa" n°1 du classement 'Top 100 Songs' le 5 février 1983. La pochette est réalisée par l’illustrateur Joe Spencer. Disque d’or aux États-Unis le 30 juin 1982, puis de platine le 30 décembre, ''Toto IV '' s’est vendu à plus de douze millions d’exemplaires dans le monde. Avec vingt-huit nominations et six récompenses lors de la vingt-cinquième cérémonie des Grammy Awards en 83, dont celle de l’album de l’année et de la chanson de l’année pour ''Rosanna', Toto atteint la consécration.

Toto ''Toto IV'' 1982