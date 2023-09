Les 40 ans de l'album "Genesis" dans Soundtrack sur Classic 21

Ce dimanche 1er octobre, Laurent Debeuf accueille Laurent Rieppi pour un focus complet sur le 12e album studio éponyme de Genesis qui fête ses 40 ans.

Sorti le 3 octobre 1983, il s'agit du premier album du groupe écrit et enregistré dans son intégralité dans leur studio nommé The Farm à Chiddingfold, dans le Surrey. Les chansons ont été développées lors de sessions de jam dans le studio, sans rien d'écrit au préalable.

Genesis a été le plus grand succès commercial du groupe au moment de sa sortie, devenant le troisième album consécutif du groupe à atteindre la première place du UK Albums Chart. Il a également atteint la neuvième place du Billboard 200 aux États-Unis, où il s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires.

Cinq singles sont sortis entre 1983 et 1984 ; "Mama" est le premier et reste le titre de Genesis le mieux classé au Royaume-Uni, atteignant la quatrième place. Alors que ce dernier stagne dans les charts américains, le single suivant "That's All" atteint la sixième place et devient le premier succès du groupe dans le top 10 américain.

En 1985, l'album a reçu une nomination aux Grammy Awards pour la meilleure performance rock par un duo ou un groupe avec voix et "Second Home by the Sea" a été nommé dans la catégorie meilleure performance instrumentale rock.

Dans Micro-Sillon, Walter De Paduwa vous racontera quant à lui l'histoire derrière l'album Ssssh de Ten Years After, sorti en 1969.