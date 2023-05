Les 40 ans d’un Eté meurtrier

Sorti le 11 mai 1983, il y a 40 ans jour pour jour, nous devons le film "L’été meurtrier" au réalisateur Jean Becker, le fils de Jacques Becker, le réalisateur de "Touchez pas au grisbi" avec Jean Gabin, "Casque d’or" avec Simone Signoret ou "Ali Baba et les 40 voleurs" avec Fernandel. Jean a connu un étonnant début de carrière. Il commence comme assistant-réalisateur pour son père puis met en scène ses propres films comme "Un nommé La Rocca" avec Jean-Paul Belmondo. Nous sommes en 1961. Bébel, il le retrouve un peu plus tard dans "Tendre voyou" (1966). Et puis… plus rien jusqu’en 1983 où il revient avec "L’été meurtrier". Bon d’accord entre les deux, il a réalisé pas mal d’épisodes de la série télé "Les Saintes chéries" et de nombreuses publicités. Après cet "Eté", il fera encore une longue pause cinématographique pour ne revenir qu’en 1995 avec "Elisa", emmené par une magnifique Vanessa Paradis. Depuis, il enchaîne les sorties tous les 2 ans, plus ou moins, avec des films comme "Un crime au Paradis", "Dialogue avec mon jardinier" ou "Deux jours à tuer".