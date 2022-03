Les 4 lieux abandonnés les plus impressionnants du bassin carolo

Le réseau du métro de Charleroi regorge de nombreux secrets. Depuis plus de 20 ans, 4 stations abandonnées (Neuville, Chêt, Pensée et Centenaire) relient le centre de la ville à Châtelineau. Elles faisaient partie du projet ambitieux d’élargissement du réseau qui a été lui aussi abandonné.

Ce lieu est énormément visité car il offre un sentiment de solitude en plein milieu de la ville. Alors que vous êtes encercléxs par la vie, vous vous sentez aussi abandonnés que ces stations. Ce site a été gravement endommagé au fil des ans et n’est plus, non plus, ouvert au public.

Un projet de relance est en cours de discussion pour redonner vie à ces stations inutilisées, ce qui coûteraient près de 15.000€ par mois à la ville.