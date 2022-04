Les 4 gestes efficaces pour limiter sa consommation de chauffage

L'eau chaude représente 20% de la consommation énergétique d'un ménage. Mais faut-il préférer le bain ou la douche ?

Si l'on se réfère à un prix de 12,5 cents par Kwh, un bain chauffé de 150 litres cela voûtera 252€ par an et par personne. Une douche de 5 minutes de 50 litres coûtera 84€ par an et par personne. Le calcul est rapide, le prix est donc trois fois moins élevé pour la douche en termes de chauffage,... du moins si celle-ci n'excède pas les 5 minutes.