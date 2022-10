"Les 4,7 milliards de surprofits ne suffiront pas à nous tirer d’affaire", estiment Mathieu Michel et la FEBEC

"Nous sommes déjà à près de 5 milliards d’euros de mesures prises et nous allons encore plus loin pour novembre et décembre avec des interventions forfaitaires dans la prise en charge des factures énergétiques", ajoute pour sa part Mathieu Michel. "On parle ici d’un montant entre le montant européen (180 €/MWh, ndlr) et le montant de 130 €/MWh qui va entre 1 et 4 milliards. Mais ce n’est pas la seule mesure qui va nous tirer d’affaire. Au vu de l’ampleur de la situation à laquelle on est confronté, ce n’est pas avec 1, 2, 3 ou 4 milliards qu’on réussira à passe le cap. Il faut des montants bien plus conséquents et nos finances ne sont pas faciles."