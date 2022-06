Les 3x3 Lions passent l’obstacle polonais et filent en demi-finales de la Coupe du monde

Les Belgian Lions sont en demi-finales de la Coupe du monde de basket 3x3 ! Après avoir dominé de la tête et des épaules leur poule avec 4 victoires en 4 matches, les Belges sont venus à bout de la Pologne (14-18) ce samedi sur la Groenplaats d’Anvers. Dimanche, la Belgique affrontera la Serbie, championne du monde à quatre reprises, dont trois fois entre 2016 et 2018, pour une place en finale.

Très en jambes après leur succès face à la Mongolie plus tôt ce samedi, les Polonais ne perdent pas de temps. Ces derniers mènent rapidement 5-2 grâce à une incroyable adresse à deux points (2/2) en début de partie.

Les Belges ne se laissent néanmoins pas impressionner et réagissent dans la foulée pour revenir à 5 partout. Quand les visiteurs pensent prendre le dessus, l’inévitable Thibaut Vervoort sort de sa boîte pour inscrire un deux points important. À 5 minutes 30 de la fin de la partie, les Lions passent devant au score pour la première fois du match (7-8).

Face à une équipe polonaise très physique, la Belgique manque parfois d’adresse mais s’en sort grâce à sa force collective. À 9-11, les 3x3 Lions ont l’opportunité de "tuer" le match mais Nick Celis manque un lay-up facile.

La fatigue et la pression se font de plus en plus présentes. On rentre doucement dans le money time, période préférée d’un Vervoort plutôt discret ce samedi. Alors que le score est de 10 à 12 en faveur des Belges, un Maxime Depuydt des grands jours plante un 2 points importantissime avant de mettre définitivement les Lions à l’abri quelques secondes plus tard. 14-18 score final : la Belgique file en demi-finale de la Coupe du monde !