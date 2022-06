Les 3x3 Cats éliminées avec les honneurs par la Chine en quarts de finale de la Coupe du monde

Fin de la belle aventure pour les Belgian Cats. Orphelines de Laure Résimont, les courageuses Belges n’ont rien pu faire face aux championnes olympiques chinoises (21-13) en quarts de finale de la Coupe du monde de basket 3x3.

Les Cats s’étaient montrées héroïques face au Brésil en huitièmes de finale. Même déplumées par la lourde blessure à la cheville de Laure Résimont en cours de match, les Belges ont arraché leur qualification pour les 1/4, au courage et en se montrant plus incisives que leurs adversaires brésiliennes (15-9).

Mais face à la Chine, championne olympique et championne du monde en titre, la marche était trop haute pour les 3x3 Cats. Sans remplaçante, la Belgique a lutté mais a rapidement été dépassée dans tous les domaines par son adversaire. Les tirs ne rentrent pas, contrairement à ceux des Chinoises qui mènent 5-0 avec deux shoots à distance qui font filoche.

Becky Massey, qui réalise un énorme tournoi, n’y arrive pas, à l’image de son lay-up complètement manqué alors que le score est de 8-1.

Malgré un score largement en faveur des Chinoises, les Cats n’abdiquent pas et, poussées par le public belge, se reprennent pour revenir à 9-7 avec un gros shoot de Julie Vanloo et une Becky Massey qui enchaîne les points.

Mais, sans doute fatiguées, les Belges ne défendent plus avec autant de hargne et laissent trop d’espace aux Chinoises qui punissent immédiatement les Cats. 16-11, deux minutes à jouer : le match semble plier. Les championnes olympiques s’imposent finalement 21-13 et éliminent de courageuses Cats qui auront disputé un magnifique tournoi.