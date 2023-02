Les 38ième Victoires de la Musique en noir, jaune, rouge !

En cette période de Carnaval, Gerald a vécu une édition de cette aventure pour vous et il en garde un souvenir mémorable. Il s'était à Malmedy, la cité du Cwarmê. Chaque année plus de 2500 participants défilent dans les rues de la cité Malmédienne. Il était allé à la rencontre des sociétés et de leurs suites de masqués mais aussi de La Haguète le personnage le plus emblématique du Carnaval de Malmédy qui saisit les spectateurs à la cheville avec une petite herse en bois. Comme vous allez le voir un folklore très interactif et vieux de plus de 500 ans !