Les 35 ans du meilleur album d’INXS

Sixième album du groupe australien INXS, Kick est leur plus célèbre et contient de nombreux grands succès tels que "Devil Inside", "New Sensation", "Need You Tonight" et la superbe ballade "Never Tear Us Apart". Retour sur la réalisation de cet album qui fête son 35e anniversaire.

Les débuts : des "Farriss Brothers" à INXS

Mais avant de parler de l’album, quelques mots sur les origines du groupe.

Tout commence quand Andrew Farriss, claviériste/guitariste réussit à convaincre Michael Hutchence, un de ses condisciples de la Davidson High School (Nouvelles-Galles du Sud), de le rejoindre dans son groupe Doctor Dolphin.

Farriss et Hutchence se sont rencontrés dans des conditions particulières quelques années auparavant.

Hutchence débarque, un jour, à l’école de Farris en Australie. Michael a eu un peu de mal à s’adapter au départ, en effet il arrive tout juste de Hong Kong où il a passé toute son enfance et rapidement, il est victime de certains élèves qui se moquent de lui et – notamment – de ses tenues vestimentaires.

Andrew Farriss et un autre de ses condisciples prennent un jour sa défense lors d’un combat dans la cour d’école. C’est dans ce contexte que Farriss a l’occasion d’adresser pour la première fois la parole à Michael Hutchence. Cependant, les deux garçons ne lient pas encore une véritable amitié à ce moment-là et Michaël ne tarde pas à quitter Sydney pour s’installer à Los Angeles.

A son retour à Sydney, Michael Hutchence reprend contact avec Andrew Farriss. Hutchence a mûri, c’est devenu un jeune garçon plus confiant, fan de poésie et de littérature et Farriss a beaucoup d’admiration pour lui et pour ses connaissances.

Les deux amis commencent alors à parler musique et filles. Michael se rend à un concert de son ami Andrew et il est impressionné par sa prestation.

C’est ainsi, qu’un peu plus tard, Andrew finit par demander à Michael de le rejoindre au sein de Doctor Dolphin, parce qu’il trouve que Michael a le look idéal pour être le chanteur d’un groupe de rock.

Le groupe évolue, le line-up change, le nom de la formation aussi puis devient "The Farriss Brothers", groupe embryonnaire d’INXS. Nous sommes en 1977…

"The Farriss Brothers" porte bien son nom puisqu’on retrouve dans celui-ci les 3 frères Farriss : Andrew (clavier, guitare), Jon (batterie) et Tim (lead guitar) + Garry Garry Beers à la basse et, évidemment, Michael Hutchence au chant.

Première partie de Midnight Oil…

Le groupe commence à tourner régulièrement en Australie dans la fin des 70’s. Les Farris Brothers ont notamment l’occasion d’assurer, pendant quelque temps, la première partie d’un autre grand groupe australien : Midnight Oil.

C’est d’ailleurs quelqu’un de l’équipe Midnight Oil qui conseillera au groupe de changer de nom et de devenir INXS (une synthèse entre le groupe britannique XTC et IXL, le nom d’un grand fabricant/distributeur australien de sauce et de confiture).

Début 80, grâce à leur manager Chris Murphy, INXS dégote son premier deal avec Deluxe Records, label indépendant de Sydney, dirigé par un certain Michael Browning, ancien manager d’AC/DC.

Entre 1980 et 1985, le groupe sort 5 albums (INXS, Underneath the Colours, Shabooh Shoobah, The Swing et Listen Like Thieves). Si les 3 premiers albums ont un succès limité à l’Autralie, le 4e album The Swing et principalement le single "Original Sin" permettent à INXS de faire un peu parler d’eux en dehors des frontières australiennes.

Avec un petit peu d’aide du producteur des Beatles et des Sex Pistols…

Mais c’est surtout grâce au 5e album Listen Like Thieves que le groupe connaît une véritable reconnaissance internationale. Chris Thomas, célébrissime producteur ayant travaillé avec les Beatles, les Sex Pistols, Roxy Music et bien d’autres, rejoint alors l’équipe et les aide à sortir un single percutant : "What You Need", qui leur permettra d’accéder à la 5e place des singles aux Etats-Unis.

Le succès de "What You Need" donne beaucoup de confiance à Andrew et Michael (qui sont les principaux compositeurs du groupe). Ils savent qu’ils sont sur le bon chemin pour devenir des superstars internationales et que leur prochain album doit être énorme.

Chris Thomas qui les a aidés à définir leur nouveau son sur l’album précédent reste, bien entendu, dans l’équipe et le groupe lui demande de travailler également avec un jeune et brillant ingénieur du son : David Nicholas. Chris Thomas accepte et le duo Thomas/Nicholas fonctionne à merveille dès le début.

La réalisation de l’album Kick peut commencer…