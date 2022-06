Les 31 débutants de Martinez, raclée historique pour la Pologne, Openda comme Depoitre : les chiffres marquants de Belgique – Pologne

Les Diables rouges qui empilent les buts sous les ordres de Roberto Martinez, ce n’est pas une nouveauté. C’est en effet la 7e fois que la Belgique marque six buts ou plus depuis que le coach espagnol est devenu sélectionneur. Saint-Marin (9-0), Gibraltar (9-0 et 0-6), la Biélorussie (8-0), l’Estonie (8-1) et Chypre (6-1) avaient été les précédentes victimes des Diables dont le succès le plus conséquent de l’histoire remonte à 2001 face à Saint-Marin (10-1).

Ce 6-1 face à la Pologne est le 19e succès le plus large de l’histoire de la Belgique mais il faut remonter à 1950 et à une victoire 7-2 face aux Pays-Bas pour trouver une prestation comparable (dans les chiffres et dans le niveau de l’adversaire affronté).

Le résultat du match de mercredi est davantage marquant pour l’histoire du football polonais. Le 6-1 subi face à la Belgique est la défaite la plus sévère en match officiel pour les Polonais à égalité avec un 6-1 enregistré contre l’Italie en 1965 lors des qualifications pour la Coupe du monde 1965.