Les 30 ans du retour en force d’Aerosmith

Get A Grip est l’un des plus grands succès commerciaux d’Aerosmith chez nous, il marque le retour du groupe en force et ce malgré une dominance du son grunge et post-grunge de l’époque. Porté par les singles "Crazy", "Crying" et "Amazing", il a marqué profondément le début des années 90.

Tensions en studio

Si à l’écoute du disque, on a l’impression que tout se passe bien au sein du groupe, la réalité est un peu plus complexe.

Entre les musiciens, les choses se déroulent bien mais il existe alors des tensions importantes avec la production et le représentant de Geffen Records qui exerce une pression importante sur le groupe.

Première tentative à Los Angeles

Une première session d’enregistrement de l’album a lieu à Los Angeles, au studio A&M. L’ambiance est bonne et Aerosmith y enregistre de nombreux titres, de quoi compléter ce nouvel album… Mais c’est sans compter sans l’arrivée de John Kaldoner de chez Geffen, qui, après écoute des titres enregistrés, signale au groupe qu’il n’y a rien de bon et qu’ils doivent enregistrer d’autres choses et autrement…

Heureusement pour le groupe, quelques titres seront finalement conservés durant ces premières sessions tels que "Eat The Rich","Get A Grip" ou encore "Amazing".

Kaldoner n’épargne pas le groupe dans ses critiques et encore moins les textes de Steven Tyler qu’il juge "vulgaires et déplacés".