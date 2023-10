Les 30 ans du Brussels Jazz Orchestra, en direct sur Musiq3 !

Le Brussels Jazz Orchestra, l'un de nos meilleurs big band en Belgique, fête ses trente ans et sort le grand jeu pour l’occasion !

La tournée-anniversaire de l’orchestre s’arrête à Bruxelles ce mercredi 11 octobre, et fera swinguer Flagey au rythme des plus grandes collaborations de l’orchestre de ces dix dernières années : de la trompette de Bert Joris aux "protest songs" interprétés par la chanteuse sud-africaine Tutu Puoane (photo) (We Have a Dream), en passant par les "murder ballads" d'une autre chanteuse, Belge cette fois, Lynn Cassiers (In The Pines) et les contes des mille et une nuits de Osama Abdulrasol (Night 352)… Un concert à vivre en direct sur Musiq3 ce 11 octobre dès 20h, en compagnie de Laurent Graulus.

A ses côtés, plusieurs invités. En début de soirée, la pianiste Nathalie Loriers et le saxophoniste Bart Defoort, membres de l'Orchestre de la 1ère heure seront avec nous.

Et puis, notre "invité- fil rouge" sera Stéphane Mercier, un autre saxophoniste, spécialiste de l'univers des big band, puisqu'il dirige le "Jazz Station big band", né en 2006.

C'est à n'en pas douter, un véritable festival de jazz en une seule et même soirée qui vous sera proposé !

Pour cette série de concerts, le Brussels Jazz Orchestra a décidé d’inviter des personnalités musicales qui ont marqué l’histoire de l’orchestre. Ces trois dernières décennies, Bert Joris a été d’une importance inestimable pour le BJO : cette collaboration longue et fidèle, associée à une grande connaissance des musiciens, a donné naissance à des disques comme Dangerous Liaison (2006), Signs and Signatures (2010) et, plus récemment, Smooth Shake (2016). Avec Tutu Puoane, le BJO a co-signé des œuvres telles que Writing Billie, New York City of Jazz, Mama Africa et We Have a Dream. Quelques protest songs tirées de ce dernier projet seront interprétées durant le concert des 30 ans du BJO. Quant au compositeur et joueur de qanun Osama Abdulrasol, il reprendra son histoire tirée des mille et une nuits, extraite du spectacle Night 352 qui a déjà conquis Gand, Bruges ou… Abu Dhabi. Pour couronner le tout, Monique Harcum (chant), Zediam (rap) et DJ Grazzhoppa offriront au public l’excitant mélange de genres de Two Places.

