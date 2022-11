Les 30 ans de Wayne’s World !

Cassandra Wong est au centre de l’histoire de Wayne’s World. Wayne Campbell en est amoureux mais celle-ci est aussi convoitée par le puissant producteur de télévision Benjamin Kane. La quête amoureuse est en route…

Cassandra Wong, incarnée par l’actrice Tia Carrere, est une jeune musicienne prometteuse et on la voit d’ailleurs interpréter quelques grands classiques du rock tels que "Fire" du Jimi Hendrix Experience ou encore "Ballroom Blitz" du groupe britannique Sweet.

A la suite de l’énorme succès du film, l’actrice, chanteuse et musicienne sortira son premier album intitulé Dream (1993). Tia Carrere sortira plusieurs albums entre 1993 et 2010 et apparaîtra aussi bien au cinéma qu’à la télévision dans de très nombreux rôles.

En 2020, elle joue dans la série Netflix "AJ and the Queen".