Les 30 ans de la mort d'Hervé Brouhon : quel héritage laissé par le premier bourgmestre socialiste de Bruxelles ?

Le bourgmestre du Kinépolis, de Bruparck, de Mini-Europe, de l’Océadium…

1986 : fin à l’existence du Meli Park, au Heysel. Le parc d’attractions dédié au miel et aux abeilles doit plier bagage pour laisser place à un complexe de loisirs beaucoup plus moderne et impressionnant.

Le terrain de quatre hectares et demi qui appartient à la Ville de Bruxelles est donné en concession au Parc des Expositions de Bruxelles. Hervé Brouhon et VDB sont à la manœuvre pour permettre la construction de Mini-Europe, de l’Océadium (ex-Océade), du complexe cinématographique Kinépolis et du village de Bruparck dont la première pierre est posée en octobre 1987. Les inaugurations se succéderont en 1988 et 1989. Trois millions et demi de visiteurs sont attendus. C’est un succès au fil des ans.

Trente ans plus tard, le site est en pleine refonte avec le projet Neo. Bruparck et l’Océade ont déjà été démantelés.