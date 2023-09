Les 30 ans de l'album "In Utero" de Nirvana dans Soundtrack sur Classic 21

Ce dimanche 17 septembre, Laurent Debeuf vous propose une émission Soundtrack autour de plusieurs actualités :

On commence en célébrant les 30 du dernier album de Nirvana, In Utero, qui se voit d'ailleurs réédité pour l'occasion. Laurent Rieppi reviendra sur l'histoire et les coulisses de l'enregistrement de cet album culte avec des hits comme "All Apologies", qui a été repris lors du MTV Unplugged la même année, et "Heart Shaped Box".

À l’occasion du 35ème anniversaire de l’album Dream of Life et de l’exposition Patti Smith qui se tiendra jusqu’au 7 octobre à la gallerie Gallimard dans le 7ème arrondissement de Paris, Dominique ragheb reviendra sur la genèse de cet album marqué par les liens très fort entre l’artiste et le Photographe Robert Mappelthorpe alors déjà très affaibli par la maladie. Un focus sur Patti smith au cours duquel il sera aussi question de son œuvre littéraire et picturale.

Laurent Debeuf aura également quelques places à vous offrir pour le concert d'Elvis Costello le 27 septembre à Bozar Bruxelles.

Walter De Paduwa ressort quant à lui le deuxième album de JJ Cale, "Really", dans sa séquence Micro-SIllon.