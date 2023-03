Les 30 ans de "Coverdale/Page", les titres cultes revisités et les Doors dans Soundtrack

Ce dimanche, on se souvient de l’album commun de David Coverdale et Jimmy Page, sorti sous leurs deux noms en 1993. Il fête cette semaine ses 30 ans et Laurent Rieppi vous raconte en détail cette collaboration qui a fait quelques jaloux, à commencer par Robert Plant lui-même...

Dominique Ragheb s'attarde quant à lui sur les titres cultes revisités, comme U2 le propose ce vendredi 17 mars avec son album Songs of Surrender qui reprend les titres préférés du groupe qui les a réinventés pour l'occasion. On pense aussi à l'album S&M de Metallica avec un orchestre symphonique, ou encore No Quarter: Jimmy Page and Robert Plant Unledded, qui voyait les plus grandes chansons de Led Zeppelin complètement revues dans une sorte de version "unplugged".

Et c'est le disque Morrison Hotel, 5e album studio des Doors, que Walter De Paduwa vous présente cette semaine dans sa séquence Micro-Sillon.