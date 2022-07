Les 3 sorties rock de Jam pour un été ensoleillé

Lorsqu’ils s’ennuient entre 2 albums de King Gizzard & The Lizard Wizard, les prolifiques Ambrose Kenny-Smith et Cook Craig s’offrent, depuis 10 ans, une petite escapade en terrain psychédélique avec les Murlocs. Inspirée par les célèbres compilations "Nuggets" et le rock garage des 60’s, la formation de Melbourne a sorti pas moins de 5 albums depuis 2014, dont le dernier en date en 2021. Cette semaine, Les Murlocs ont annoncé être de retour aux affaires avec l'arrivée prévue d’un nouveau disque pour le 9 septembre prochain. "Virgin Criminal", premier extrait enivrant de ce nouvel album, est décrit par le groupe comme une ode à "cette montée d’adrénaline que l’on ressent quand on enfreint les règles pour la première fois".