Les 3 questions indispensables à se poser avant d’accueillir un poisson rouge

Dans l’aquarium, le gravier est un indispensable. Un gravier pas trop fin parce qu’il risquerait de l’avaler. On privilégiera donc un gravier grossier, dans lequel il pourra fouiller sans danger pour chercher des résidus alimentaires. Si on installe une décoration en bois, on fera bien attention à la limer correctement pour éviter qu’il se blesse sur une partie tranchante. Si on pose une plante naturelle dans l’aquarium, il faudra veiller à ce qu’elle ne grandisse pas trop pour prendre trop d’espace.

Il faut changer son eau une fois par semaine, en faisant toujours très attention à sa température. Après avoir transvasé le poisson dans un récipient, on peut ensuite nettoyer l’aquarium, remettre la nouvelle eau et attendre une petite heure, le temps qu’elle atteigne la température ambiante, et réinstaller le poisson chez lui, tout prêt à frétiller de joie.