Les 3 échevins "punis" de Saint-Josse réintégrés dans leurs attributions mais en sursis

Les raisons de forme invoquées sont, vraisemblablement, le non respect du contradictoire dans ce qui relève de la sanction disciplinaire. Les trois échevins auraient dû être entendus et confrontés aux griefs qui leur sont adressés et faire entendre leurs moyens de défense avant d'être sanctionnés. Ils avaient introduit un recours au Conseil d'Etat qui avait toutes les chances d'aboutir. En retirant la décision litigieuse, le collège s'évite un possible camouflet, tout en gardant ouverte la possibilité de prendre une nouvelle sanction. En respectant les formes cette fois.