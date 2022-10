Les 3 conseils pour appliquer son parfum correctement

Savas Varnavas, expert en parfums, est venu donner à l’équipe du 8/9 ses conseils pour se parfumer correctement.

Certains parfumeurs diront le contraire, mais il y a tout de même certaines règles à respecter pour éviter de trop sentir.

Quelle quantité pour quel parfum ?

Il y a trois sortes de parfums : la Cologne qui se frictionne, l’eau de toilette plus légère et plus diluée dont on s’asperge peu mais plusieurs fois dans la journée, et l’eau de parfum beaucoup plus forte dont une seule goutte suffit.