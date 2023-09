Les 3 conseils de David Jeanmotte pour empêcher les poils de repousser trop vite après l'épilation

Tous les jeudis dans le 8/9, David Jeanmotte nous donne ses conseils bien-être. Cette semaine, il nous donne ses astuces pour limiter la repousse des poils.

Si l’épilation à la cire est plus efficace que le rasage pour faire repousser le poil moins vite, il existe des techniques complémentaires pour favoriser ce ralentissement, grâce à trois produits et aliments tout simples et quotidiens :