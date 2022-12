Les 27 présidents de CPAS du Brabant wallon tirent la sonnette d’alarme et réclament plus d’aide du Fédéral

Que réclament alors ces présidents de CPAS ? Essentiellement que le Fédéral subsidie davantage le revenu d’intégration sociale (RIS). Aujourd’hui, les CPAS doivent en financer 45% sur fonds propre. Et vu l’explosion du nombre de cas, ils n’y arrivent plus. "Le nombre de RIS augmente chaque année. Leur nombre a doublé en dix ans. On ne peut pas demander à la commune d’intervenir davantage", témoigne Agnès Namurois, présidente du CPAS de Walhain. "Si le RIS était mieux subventionné, on s’en sortirait tous", résument les présidents. A ces dépenses s’ajoutent celles du personnel, ainsi qu’une part de financement de leur pension, pour laquelle les présidents de CPAS souhaiteraient aussi un geste du Fédéral. Autre revendication : que les fournisseurs d’énergie acceptent d’accorder des plans de remboursement des factures de régularisation, et que ce ne soient donc plus les CPAS qui interviennent dans ces cas-là. Plus que des aides ponctuelles, et bienvenues comme dans le cadre de l’accueil des réfugiés ukrainiens, ils réclament une aide plus structurelle et pérenne de la part du Fédéral.