Les 26 de la rédaction pour le Mondial : avec Faes et Doku, sans Mertens

Comme soutiens du numéro 9, Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Leandro Trossard (tous les trois dix votes) n’ont pas de soucis à se faire.

Comme quatrième et cinquième larrons, Jérémy Doku (7) et Charles De Ketelaere (6) ont une vraie carte à jouer. L’un comme l’autre auraient sans doute eu un ticket garanti si leurs situations personnelles étaient meilleures. Le premier offre un profil de rupture dévastateur mais ses blessures à répétition depuis plus d’un an sont un réel problème. Dès qu’il est de retour, il se reblesse très rapidement, trop même. S’il n’est plus blessé pour le moment, son cas va sans doute donner des maux de tête au sélectionneur. C’est également le cas pour De Ketelaere (6) dont les prestations en demi-teinte à Milan ne jouent pas spécialement en sa faveur.

Derrière, Dries Mertens (3), cadre des Diables depuis de nombreuses années, et Dodi Lukebakio (2) ne sont pas retenus par notre panel.