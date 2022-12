Les 25 articles les plus lus sur Les Grenades en 2022

"Aujourd’hui, je me sens triste". Sophie Loisse se décrit en ces mots : "Je suis une femme, blanche, grosse, âgée de 33 ans, émanant d’un milieu populaire, future mère de jumeaux. Je travaille, dans le secteur de l’éducation permanente, à une société juste et égalitaire." Et si elle ne se sent pas bien, c’est parce qu’elle explique avoir subi de la grossophobie de la part d’un policier, ce 31 mai, à Charleroi.