Les 24h vélo du Bois de la Cambre, c’est parti !

3… 2… 1… c’est parti ! Les 24h vélo du Bois de la Cambre ont démarré ce samedi 26 mars après une longue absence. 200 personnes participent à l’événement. Parmi celles-ci, on retrouve une majorité de scouts et de guides ravis de se retrouver pour crier leurs chants et se soutenir, le tout sans devoir porter de masque ou veiller à maintenir une distance de sécurité.

Si les guides du Rosaire à Uccle sont surtout là pour profiter de cette ambiance de fête, d’autres sont surtout là pour remporter une nouvelle médaille. C’est le cas de la troupe Saint-Michel… 11 victoires en 14 participations, rien que ça !

Les cyclistes donneront le meilleur d’eux-mêmes jusqu’à ce dimanche, 12h30, toujours au Bois de la Cambre.