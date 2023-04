Les 23 marches Adeps du dimanche 30 avril en Wallonie

Ce Point Vert est organisé par l’Association des parents de l’école communale de Tongrinne, afin d’aider au réaménagement des cours de récréation (création de zones, jeux extérieurs). " Le parcours de 5 km arpente chemins de terre et petits sentiers - dont un réhabilité par l’association des Sentiers Sombreffois - autour de Tongrinne, détaille Julie Guisset. Il passe notamment devant la ferme du château de Tongrennelle. Attention, le parcours de 5 km n’est pas accessible aux poussettes. Nous préférons privilégier les revêtements naturels et la sécurité des enfants gambadant. En contrepartie, pour motiver les plus petits, une chasse au trésor agrémentera le parcours. Cette année, c’est le thème BD qui est mis à l’honneur. Les parcours de 10, 15 et 20 km sillonnent quant à eux notre belle région campagnarde, ils ont été tracés de manière à favoriser les revêtements naturels et la diversité des paysages. Ils passent tous les trois par le petit bois Bellin situé entre les villages de Balâtre et Boignée. Le 15 et le 20 km pousseront jusqu’à la Roche qui tourne et le polissoir néolithique de Velaine. Pour y accéder, nous proposons d’emprunter des sentiers réhabilités par l’asbl Jem’Bouge. "

Lieu de rendez-vous : École communale, rue Maréchal Juin, 3, 5140 Tongrinne (Sombreffe).

Contact : Association de parents de l'École communale de Tongrinne - Julie Guisset - 0497 835 197