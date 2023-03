Les 23 marches Adeps du dimanche 26 mars en Wallonie

" Un jour, une maman et une institutrice, marcheuses sur leur temps libre, ont décidé de se lancer dans la grande aventure de l’organisation des marches ADEPS. L’école proposant la classe du dehors pour ses classes de 2e et 3e maternelles, le projet d’une marche avait du sens et était en continuité avec l’esprit de l’école de Marchovelette, nous explique Elodie Louette.

C’était une bonne manière d’allier événement, environnement, nature, sport et plaisir

En 2022, une petite équipe s’est constituée et a relevé le défi d’organiser sa première marche ADEPS. Plus de 1.200 marcheurs se sont déplacés pour découvrir notre belle campagne fernelmontoise. Et maintenant nous voilà pour la seconde édition… "

Marchovelette est un village en forme de rose des vents et l’école y est considérée comme le centre et la vie de ce petit village. De là, partent quatre chemins qui mènent vers d’autres villages de la commune de Fernelmont. " Au départ du réfectoire de l’école, les marcheurs du 5 km zigzagueront dans les petits sentiers du village de Marchovelette et Gelbressée. Ils auront l’occasion de découvrir notamment au loin ou de près des petits trésors du patrimoine fernelmontois comme : le Château de Marchovelette, des petites chapelles mais aussi de jolis éléments de la nature comme des sous-bois, des petites rivières. Pour les plus sportifs et motivés, les 15 et 20 km les emmèneront dans la forêt domaniale de Marche-les-Dames avec des points d’intérêts comme le Fort de Marchovelette, l’Abbaye Notre-Dame du Vivier et un splendide point de vue. "

Les parcours ont été composés par des papas hyper motivés, fans de balades, de courses à pied et de randonnées VTT. Après la marche, de délicieuses pâtisseries et soupes faites maison par certains parents et grands-parents de l’école seront à déguster pour reprendre des forces.

Lieu de rendez-vous : Rue de Cognelée, 2, 5380 Marchovelette (Fernelmont).

Contact : Comité scolaire - Amandine Denis - 0498 531 501