Les 23 marches Adeps du dimanche 18 juin en Wallonie

" D’une distance exacte de 5,6, 9,6, 14,2 et 19,8 km, les quatre parcours proposés par l’ASBL Nosse Mohone (comité des fêtes de Failon) passent à proximité des œuvres Land Art (plus d’infos via le site https://sentiersdart.be/), précise Aurélie Brouir. Trois d’entres elles seront visibles ce dimanche : la racine, le tout encoquille et l’iron-fruit. L’ASBL Nosse Mohone a pour mission de gérer et entretenir la salle villageoise ainsi qu’animer le village via des rencontres entre les habitants (Les Aventures Gourmandes, Marche Adeps, Kermesse, Saint-Nicolas, Noël, etc.) "

Lieu de rendez-vous : Salle Nosse Mohonne, Grand-Route, 25, 5370, Failon (Havelange).

Contact : Comité des fêtes - Aurélie Brouir - 0474 215 710