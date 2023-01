Ottis Coeur, c’est le duo indie rock made in France que l’on attendait toutes et tous. Des paroles qui se chantent comme on raconte des histoires, une énergie contagieuse, des guitares électriques piquantes et une classe indéniable, les deux chanteuses, musiciennes et amies Margaux et Camille ont tout pour plaire. Guitares électriques sous le bras, elles enflammaient la scène du Fifty Lab en novembre dernier, nous laissant sans voix et pleins d’espoir pour la suite !