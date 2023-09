Les 22 marches Adeps du dimanche 1er octobre en Wallonie

" Voici quelques infos sur la marche du 1er octobre que nous organisons avec l’association de parents de l’école maternelle et primaire Saint Coeur de Marie de Hannut, explique Denis Joassin. Les distances proposées sont de 5, 10 et 20 km, à effectuer entre 7 et 18h. Le tracé de 5 km explore les recoins insoupçonnés du centre urbain de Hannut, et de sa périphérie proche. Il inclut une petite portion sympathique du Ravel, et est accessibles aux familles, et aux poussettes. Le tracé de 10 km propose en plus une escapade à travers les campagnes, via Avernas-le-Baudouin, jusqu’aux abords de Grand Hallet. Le tracé de 20 km ajoute une balade à travers le bâti historique de Grand Hallet et les zones sauvages naturelles de la vallée du Henri-Fontaine, ainsi que la découverte du village de Thisnes. Les enfants de l’école ont préparé des peintures, par classe, sur un thème encore tenu secret, et leurs œuvres d’art seront affichées sur la portion commune aux 3 parcours (essentiellement le parcours 5 km). L’argent récolté par l’association de parents sert, selon les besoins évalués avec les enseignants et la direction, à financer des projets d’amélioration de l'école (notamment agrémenter la cour d’école par des modules de jeu, des peintures au sol...), à soutenir des projets éducatifs (matériel, livres...), et aussi, souvent à offrir des extras aux enfants (spectacles, théâtre...). "

Lieu de rendez-vous : Rue Remparts Saint-Christophe, 4280 Hannut (Liège).

Contact : Association de Parents de Saint Cœur de Marie - Julie Sureda - 0473 658 219