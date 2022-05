Les 22 choses à savoir sur Amadou Onana

Mettre Amadou Onana sur le gril d’un questionnaire à choix multiples et réponses courtes c’est un exercice un peu spécial, et pas sans risque. A 20 ans seulement le Milieu de terrain du Losc sait ce qu’il veut, mais aussi ce qu’il ne veut pas dire. Et dans l’interview, on sent vite les questions qui dérangent.

L’homme est passionné et passionnant, c’est parti pour 22 questions directes.