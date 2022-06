Les 21 marches Adeps organisées en Wallonie ce dimanche 12 juin

Fille de Meuse, ancienne capitale d’une principauté, centre universitaire, économique et industriel, Liège, " la cité ardente " voit son histoire débuter au 8e siècle. A partir du 19e siècle, la révolution industrielle transforme entièrement Liège et sa région dont ces paysages : charbonnages, et usines sidérurgiques apporteront une prospérité jamais égalée. A ce titre Liège est la ville wallonne la plus visitée de Wallonie, elle regorge de trésors, de musées, d’églises… Les paysages y sont également verts notamment du côté du bois du Sart-Tilman où la lande de Streupas et le château de Colonster, son parc et un jardin botanique. Ces espaces ont le statut de réserve naturelle. Des itinéraires de 5, 10, 15 et 20 km sont organisés ce dimanche.

Lieu de rendez-vous : Rue du Sart-Tilman, 341 [4031]

Contact : Entrevues asbl – École de chiens guides pour aveugles et malvoyants – Christilline Ghilain – 0477 569 745