Les 21 marches Adeps du dimanche 3 septembre en Wallonie

L’ADEPS propose via le Fonds Cancérologique St Michel trois marches de respectivement 5, 10 et 20 km qui permettront aux courageux de découvrir Nivelles et son environnement plus ou moins proche. " Au départ du Rugby Club de Nivelles, la première marche de 5 km fera découvrir Nivelles insolite et ses coins discrets, hors des standards habituels : la Tour Simone, des sentiers cachés derrière l’Hôpital, des haies blotties entre les faubourgs en revenant vers le centre par le Ravel pour flâner sous la collégiale, au travers du Vieux Saint-Jacques et enfin longer les étangs de la Dodaine en fin de course, précise Philippe Nickers. La deuxième marche de 10 km débute et se termine comme la première dans les coins insolites de Nivelles mais s’aventure dans la campagne paisible au Nord de Nivelles vers le Chemin de Grambais, le bois du Saint-Sépulchre, en revenant via la Rue Saint-Roch. La troisième marche de 20 km permet, au départ et à l’arrivée, de découvrir les coins insolites des deux premières mais s’éclate en longeant le Ravel jusque Arquennes pour longer l’ancien canal Bruxelles-Charleroi, en revenant par une boucle campagnarde vers Monstreux et enfin Nivelles. Les buts du Fonds Cancérologique sont d’apporter une aide financière à la recherche et à l’humanisation des soins. Les bénéfices venant de la petite restauration et des boissons serviront cette année à financer certains programmes de Soutien des patients porteurs de cancers prostatiques sous hormonothérapie par une activité sportive adaptée afin au total d’améliorer leur qualité de vie par le sport. Ils serviront aussi à attribuer une bourse à un jeune médecin pour une formation aux Etats-Unis sur les nouveautés dans les combinaisons de radiothérapie et d’immunothérapie dans la lutte contre le cancer, et ce pour importer chez nous ces innovations… "

Lieu de rendez-vous : Club de rugby à Avenue Jules Mathieu, 28, 1400 Nivelles.

Contact : Fonds Cancérologique Saint Michel – Audrey Nickers – 0479 495 789