Les 21 marches Adeps du dimanche 25 juin à Bruxelles et en Wallonie

" Au fond, les Fourmis sont des gens très ordinaires. Des gens qui, depuis trente ans cette année, passent, par exemple, le dernier week-end de juin à préparer le café du matin, renseigner les marcheurs, servir des verres, préparer des sandwichs et des pains-saucisses, découper des tartes, faire la vaisselle et tout remettre en ordre à la fin de cette belle journée, détaille Fabrice Laurent. Mais les Fourmis sont quand même des gens un peu particuliers. Pour construire des bâtiments scolaires avec l’argent gagné de cette manière, ils sont allés à leurs frais au Burkina Faso à huit reprises, quatre fois en Inde mais aussi en Thaïlande, au Pérou et au Chili. Vous imaginez le temps qu'il faut à une fourmi pour faire ainsi le Tour du Monde. Et peut-on vraiment revenir du monde et de toutes les rencontres qu'on peut y faire en gardant sur ce monde un point de vue ordinaire ? Cette fois, les fourmis travailleront pour continuer leur projet au Burkina Faso, un projet concrétisé par une école fréquentée aujourd’hui par plus de 2.200 élèves dans une banlieue de Ouagadougou. Une banlieue qu’ils connaissent bien. Pour cette marche de Saint-Denis/Obourg, les courageux auront l’occasion de découvrir l’ancienne abbaye de Saint-Denis, un des fleurons du patrimoine montois. La fête se déroulera dans la grange aux dîmes fondée au XVIe siècle. Le chapelet des étangs qui, à travers bois, s’étendent sur plus de deux kilomètres entre Saint-Denis et Casteau vaudra aussi le détour et le coup d’œil. L’Obrecheuil, les moulins et les bois plantés autrefois par les moines et le château du Parc ou celui de la Rouge-Baille à Thieusies, promettent de belles découvertes de toute cette belle campagne des confins de Soignies et de Mons. "

Lieu de rendez-vous : Abbaye de Saint-Denis, rue de la Filature, 4, 7034 Saint-Denis-Obourg (Mons)

Contact : Association de développement Fourmis.Terre - Fabrice Laurent - 0474 967 821