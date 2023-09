Les 21 marches Adeps du dimanche 24 septembre à Bruxelles et en Wallonie

Une ‘Marche de la Betterave’ et fête du village

Le " Comité d’animation du quartier de Trognée ", ASBL, organise la marche Adeps du village, appelée " marche de la Betterave ", qui en est déjà à sa 24e édition. " Cette marche propose cette année des parcours de 5, 10 et 20 km et est organisée en même temps que la fête du village, précise Guillaume Braeckman. Les enfants pourront profiter d’un château gonflable. Les bénéfices serviront à financer les activités organisées tout au long de l’année par le comité (visite de Saint-Nicolas, chasse aux œufs à Pâques, etc.) et à équiper et entretenir la salle du village. Le parcours des 5 km (5,4 km réels) emmènera cette année les marcheurs vers le village de Poucet. Près de la moitié de ce parcours se déroule sur des chemins agricoles ou des chemins réservés aux modes de transport doux et aux véhicules agricoles. Prairies, grandes cultures et vergers constitueront l’essentiel du décor. Le parcours des 5 km sera accessible aux poussettes. Petits et grands pourront, sur le parcours, s’adonner à quelques exercices complémentaires à la marche (" parcours Adep’Santé "). Les parcours des 10 et 20 km quitteront celui des 5 km à mi-chemin pour gagner le village de Blehen, puis celui de Lens-Saint Remy. Les marcheurs qui auront opté pour les 20 km parcourront une jolie boucle supplémentaire au départ de l’église de Lens-Saint-Remy en se dirigeant vers les campagnes pour gagner le village de Geer, puis le village de Lens-Saint-Servais et retrouver enfin l’église et le Carmel de Lens-Saint-Remy via les très agréables chemins de terre des Chevées, au lieu-dit des " sources du Geer " (site " Natura 2000 ").

Lieu de rendez-vous : Maison de village, rue des Quatre Vents, 2, 4280 Trognée (Hannut).

Contact : Comité d’animation de quartier - Guillaume Braeckman - 0473 748 184