Les 21 marches Adeps du dimanche 21 mai en Wallonie

Intitulée la ‘marche des voisins’, cette manifestation est organisée ce dimanche 21 mai prochain au départ du site de l’internat " Le Saulchoir ". " Historiquement, notre association accueille des jeunes en situation de handicap mental qui sont scolarisés dans les établissements d’enseignement spécialisé des entités de Tournai, Leers et Péruwelz, précise son directeur, Jean-Philippe Mattez. Résidant en internat, ces jeunes sont également accueillis le week-end car pour une partie, les familles ne sont pas ou plus en capacité de les prendre en charge face aux difficultés du quotidien. Afin de profiter d’un temps commun, l’association mettait en place jusqu’en 2018 une journée intitulée " fête des familles " qui permettait aux usagers et aux professionnels de présenter de façon ludique les avancées réalisées tout au long de l’année tout en créant un climat de convivialité permettant d’échanger de façon moins formelle. Malheureusement, le nombre d’usagers dont les familles sont absentes du parcours étant en nette augmentation. Nous avons donc opté en 2019 pour un changement d’appellation en " fête des voisins ". La notion de voisin invite également à la rencontre de l’autre qui jouxte notre lieu de vie ce qui répond à notre volonté d’ouverture sur le monde extérieur, à notre objectif associatif de démystification du " handicap " et à notre volonté de stimuler les partenariats présents ou à venir avec les associations locales. Le 21 mai, " La marche des voisins " sera donc la deuxième manifestation (covid oblige) sous l’égide de l’ADEPS qui verra s’ouvrir grandes les portes de notre service pour accueillir marcheurs et marcheuses dans l’entité de Kain et sur les pentes du Mont Saint-Aubert pour des parcours de 5, 10 ou 20 kilomètres. Cette marche ne nous permet pas de récolter des fonds significatifs mais à tout le moins de pouvoir proposer une après-midi récréative. Notre maître mot reste quoiqu’il arrive " l’ouverture au monde et à l’autre, quelle que soit notre différence ". C’est cette symbolique que nous retrouvons en gravissant sur les parcours de 10 et 20 kilomètres le mont Saint-Aubert, qui propose des pentes ardues à certains endroits, des chemins parfois accidentés comme la vie de nos usagers mais qui tout au long de l’ascension offre des panoramas riches sur la plaine de l’Escaut, tantôt versant Tournai, tantôt sur les entités de Celles ou de Pottes. Bref, un petit bout de chemin de vie avec ses difficultés et ses rencontres inattendues tandis que le 5 kilomètres vous conduira au long de l’Escaut et dans notre beau village de Kain pour un parcours plus tranquille. "

Lieu de rendez-vous : Rue du Saulchoir, 2, 7540 Kain (Tournai).

Contact : ASBL Impro Le Saulchoir - Jean-Philippe Mattez - 0497 624 110