Les 21 marches Adeps du dimanche 2 avril en Wallonie

Au départ de la Halle aux Grains, un ancien hangar de stockage de grains devenu une église, une salle de sport et maintenant une salle de spectacle), les marcheurs vont découvrir le village de Givry en longeant la Trouile. " Ils s’aventureront ensuite dans les champs où ils auront une vue à 360° sur tous les environs, détaille Nicolas Dupont. Ils apercevront notamment le beffroi de Mons ou l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu. Les parcours de 15km et 20km sillonneront ensuite les villages d’Havay et Harveng, où les marcheurs contourneront le Château de Marchienne. Enfin, les parcours de 10km et 20km arpenteront les Montliaux (quartier de Givry). Au retour à la Halle aux Grains, outre le bar et la petite restauration, de nombreuses animations seront proposées. Une quinzaine d’artisans seront présents pour vendre leurs produits. Trois groupes de la région (Gaspésie à 10h00, Les Monskeys Drums à 11h30 et les Chena’paons à 16h00) présenteront des concerts gratuits. Une tombola géante permettra de gagner de nombreux prix. Une chasse au trésor (avec 12 énigmes à résoudre) est également prévue. Et d’autres surprises attendront les participants. C’est le Collectif Tous-en-Scène (association qui permet aux enfants, aux adolescents et aux adultes de s’initier aux claquettes, à la danse classique et au contemporain dans un cadre bienveillant) qui organise ce Point Vert au départ de la Halle aux Grains. Les bénéfices de la journée seront versés au Télévie, au profit de la recherche contre le cancer et la leucémie.

Lieu de rendez-vous : Rue du Moulin, 64, 7041 Givry (Quévy).

Contact : Collectif Tous-en-Scène ASBL – Nicolas Dupont – 0494 334 313