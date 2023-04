Les 21 marches Adeps du dimanche 16 avril en Wallonie

Au départ de l’école communale des Bouleaux, sur les hauteurs de Seraing, cette marche organisée par le Réseau Solidaris Liège est accessible à tous entre 8 et 16h et aura pour but non pas de faire du profit mais plutôt de promouvoir la pratique d’une activité physique saine et la santé des femmes en particulier. " On propose trois parcours faciles de 5, 10 et 20 km, essentiellement dans les bois des environs, et qui sont assez faciles, nous précise Caroline Dirix. Pour ceux et celles qui voudraient corser celui du 5 km, il peut être associé à un parcours ADEP’Santé qui comporte un échauffement, cinq exercices et des étirements qui devraient permettre de suer un peu plus que prévu. "

Plus d’infos sur le site du Réseau : https://reseau-solidaris-liege.be/marche-adeps-2023/

Lieu de rendez-vous : École communale des Bouleaux, Avenue Davy, 1, 4100 Seraing.

Contact : Réseau Solidaris Liège - Caroline Dirix - 0478 787 084