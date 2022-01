Les 20 villes les plus paisibles qui améliorent le bien-être mental de leurs habitants

Des analystes se sont demandé quelles étaient les 20 villes qui permettaient à leurs habitants de se sentir paisibles et bien dans leur peau. Aucune ville belge n’y figure…

Diverses mesures ont été utilisées pour donner ces conclusions, dont :

les niveaux de criminalité,

l’égalité des sexes et des minorités,

la densité de population,

la pollution de l’air,

la pollution sonore,

les embouteillages,

le taux de chômage,

le pouvoir d’achat local,

les structures de sécurité sociale,

les réponses à la pandémie.

A la base, plus de 500 villes ont été sélectionnées pour être évaluées mais, en fonction des critères, 400 ont dû être éliminées, fautes de données suffisantes. Au final, ce sont donc 100 villes qui ont été analysées pour savoir lesquelles étaient les mieux adaptées pour le bien-être mental de leurs citoyens. Les données ont été analysées par VAAY, une marque allemande de CBD et de bien-être. Son cofondateur, Finn Age Hänsel, a déclaré selon positive.news, que l’objectif de la recherche était de "montrer ce que les villes peuvent réaliser pour leurs citoyens grâce à une gouvernance efficace, des politiques environnementales solides et des systèmes de protection sociale dotés de ressources suffisantes".

Lire aussi : Mais pourquoi la Finlande est le pays du bonheur ?

Il ajoute ensuite, "nous espérons que les résultats de l’étude serviront de baromètre utile aux villes et aux citoyens pour réévaluer leur environnement et travailler ensemble pour développer des villes qui sont des lieux de vie moins stressants".