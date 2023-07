Les 20 marches Adeps du vendredi 21 et dimanche 23 juillet en Wallonie

Mis sur pied par et au départ du club de tennis chevrotin de Sivry, ce Point vert propose trois distances : 5, 10 et 20 kilomètres. " Nous ne proposons pas de 15 km mais, les boucles de 5 et 10 km étant indépendantes et en forme de "8", les marcheurs peuvent réaliser les deux afin de cumuler un 15 km, précise Laure Sainthuile. Le parcours du 20 km peut aussi être amputé d’une boucle afin d'être réduit. Le 5 km emprunte des chemins de campagne, ruelles, sentiers forestiers et chemins de terre, passant par le site des étangs du Mont-Rosé où les marcheurs pourrons observer des daims, et une multitude d’hérons, aigrettes et autres oiseaux sur l’étang. Pour le 10 km, ils quitteront le centre du village pour parcourir une belle portion du massif forestier de Sivry intégralement classé en zone Natura 2000 en raison de la richesse de sa biodiversité. Les marcheurs emprunteront de nombreux petits ponts enjambant les différents rus qui formeront la Thure (rivière du village). Enfin, pour le 20 km, il s’éloigneront du centre du village et emprunteront une partie du parcours éco-pédagogique du Bois de Bruyère, entièrement rénové́ et modernisé en 2013. Une promenade en boucle de 2,5 km permet aux promeneurs de découvrir les richesses du milieu forestier grâce aux nombreux panneaux didactiques rédigés en français et en néerlandais qui sillonnent le parcours. Les bénéfices récoltés lors de cette marche (et lors de notre tournoi de tennis annuel), servent à équiper le club en matériel et à organiser des stages multisports, et de tennis pour les enfants à prix démocratiques. "

Lieu de rendez-vous : rue des Amours, 5, 6470 Sivry (Sivry-Rance).

Contact : Tennis Club Chevrotin - Laure Sainthuile - 0497 677 489