Les 20 marches Adeps du dimanche 9 avril en Wallonie

Tête pensante de cette marche à Séviscourt, en province du Luxembourg, Alfred Collignon nous détaille les particularités et anomalies de cette marche qui propose quatre parcours de 5, 10, 15 et 20 kilomètres, plus un 5 km accessible aux PMR. " Grâce aux autorisations de la DNF et de l’administration communale, nous proposons des trajets avec un maximum de chemins forestiers. Sur les 10, 15 et 20 KM, nous traversons ce qu'on appelle la " vallée du ruisseau des anomalies ", vallée qui mène aux anomalies qui sont, hélas inaccessibles au grand public car situées sur un domaine privé. On peut les visiter mais avec l’autorisation du privé et de l'administration communale et accompagné d'un guide nature. "

Mais qu’entend-on au juste par ‘anomalies’ ? " Il y a des anomalies géologiques : la falaise de poudingue de Bras présente un affleurement de plus ou moins 8 m de haut sur une longueur de 80 m et est situé le long du ruisseau des anomalies, précise notre interlocuteur. Il y a aussi des anomalies magnétiques : les mesures de la composante verticale du champ magnétique terrestre donnent des résultats très importants par rapport aux moyennes obtenues ailleurs. Cette vallée est occupée en grande partie par une zone de tourbières. Enfin, signalons également la présence de tertres d’orpaillage le long du cours d’eau. " Cette marche est organisée par le comité UNICEF Saint-Hubert/Libramont, qui a été créé par des professeurs et instituteurs de la région. " L’argent récolté sera donc versé à l’Unicef mais plus spécialement aux " points bleus " de l’Unicef, des camps dédiés aux familles et aux enfants, ponctue Alfred Collignon.

Lieu de rendez-vous : Salle Bois-la-Dame, rue au Bois la Dame, 6800 Séviscourt (Libramont-Chevigny).

Contact : Comité Unicef - Alfred Collignon - 0477 318 293